شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين ينخفض بهدوء – تحليل - 17-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يزحف سعر البتكوين تدريجياً نحو الأسفل ليستقر دون حاجز 3200.00، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، يدعمه الضغط السلبي الذي يستمر المتوسط المتحرك 50 بتقديمه، إلى جانب سلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار زيارة مستوى 3000.00 كمحطة تالية.

كسر المستوى المذكور سيدفع السعر إلى 2500.00 كهدف رئيسي تالي، في حين يمثل الثبات دون 3335.00 الشرط الأول لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 2800.00 والمقاومة 3500.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط