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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يختبر المقاومة من جديد – تحليل - 17-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار مقابل الفرنك بإيجابية يوم الجمعة الماضي ليختبر المقاومة المحورية 0.9990 من جديد، وطالما أن السعر دون هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة للفترة القادمة، تدعمها سلبية مؤشر ستوكاستيك، مع الإشارة إلى أن هدفنا الرئيسي الأول يتمثل بزيارة مستوى 0.9900.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9900 والمقاومة 1.0020
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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