شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يفقد العزم – تحليل - 17-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات سلبية ملحوظة يوم الجمعة الماضي ليختبر مناطق 0.7150، حيث يقع السعر تحت ضغط سلبي مستمر يشكّله المتوسط المتحرك 50، بينما يفقد مؤشر ستوكاستيك عزمه الإيجابي بشكل تدريجي.

وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة للفترة القادمة بشرط الثبات دون 0.7277، مع التذكير بأن الأهداف الرئيسية المنتظرة تبدأ عند 0.7080 وتمتد إلى 0.7020.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7080 والمقاومة 0.7220

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط