شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت ينخفض بهدوء – تحليل - 17-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر عقود خام برنت دون المتوسط المتحرك 50، في إشارة إلى توجه السعر نحو مناطق 58.40 خلال الجلسات القادمة، والذي يمثّل دعم النطاق الجانبي الذي يحصر التداولات الأخيرة، مع التذكير بأن الميل الجانبي لا يزال مسيطراً إلى أن يتمكن السعر من كسر الدعم المذكور أو اختراق المقاومة 63.95.

كسر الدعم 58.40 سيضع السعر تحت مزيد من الضغط السلبي على المدى القصير ليندفع نحو مناطق 57.77 ثم 56.00 كأهداف سلبية تالية، في حين إن اختراق 63.95 سيحفّز السعر على بدء محاولات تعافي تستهدف اختبار مناطق 70.00 على المدى القريب.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 59.00 والمقاومة 62.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي