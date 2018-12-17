شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ضمن نموذج هابط – تحليل - 17-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تنحصر تداولات سعر النفط الأخيرة ضمن نموذج مثلث متماثل يظهر بالرسم البياني أعلاه، وبالتالي، يحتاج السعر لكسر مستوى 50.80 للحصول على حافز سلبي قوي يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، والذي يتواجد هدفه التالي عند 49.10.

وبالتالي، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط الذي يحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، ما لم يتم اختراق مستوى 52.90 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 49.10 والمقاومة 52.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط