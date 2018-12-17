شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تضغط على الدعم المحوري – تحليل - 17-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر الفضة بسلبية في الجلسات الماضية ليضغط على مستوى 14.55 ويحاول كسره، مما يدعم استمرار الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي والقصير، ونعتقد بأن الطريق مفتوح أمام زيارة مستوى 13.93 الذي يمثل محطتنا الرئيسية التالية.

الثبات دون 14.73 مهم لتحقيق الأهداف المنتظرة، حيث إن اختراقه سيقود السعر لإجراء مزيد من التصحيح الصاعد الذي يصل هدفه التالي إلى 15.22.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.30 والمقاومة 14.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط