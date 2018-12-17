شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يكسر الدعم – تحليل - 17-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الذهب كسراً لمستوى 1238.30 وأغلق تداولات الأسبوع الماضي دونه، مما يضع السعر أمام ضغط سلبي محتمل خلال الفترة القادمة ويوقف السيناريو الإيجابي المقترح في تقاريرنا الأخيرة، ممهداً الطريق أمام زيارة مستويات 1215.00 ثم 1208.40 كمحطات رئيسية أولية.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط مرجحاً خلال الجلسات القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 1238.30 والثبات فوقه من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1215.00 والمقاومة 1250.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط