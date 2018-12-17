- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يكسر الدعم – تحليل - 17-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الذهب كسراً لمستوى 1238.30 وأغلق تداولات الأسبوع الماضي دونه، مما يضع السعر أمام ضغط سلبي محتمل خلال الفترة القادمة ويوقف السيناريو الإيجابي المقترح في تقاريرنا الأخيرة، ممهداً الطريق أمام زيارة مستويات 1215.00 ثم 1208.40 كمحطات رئيسية أولية.
وبالتالي، سيكون الميل الهابط مرجحاً خلال الجلسات القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 1238.30 والثبات فوقه من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1215.00 والمقاومة 1250.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يكسر الدعم – تحليل - 17-12-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .