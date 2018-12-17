شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يبدأ بالتعافي - تحليل صباحي - 17-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.36% بما يعادل 19.41 نقطة ، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 على المستويات اللحظية ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، مع سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 5471.54 ، بشرط ثبات مستوى الدعم 5384.58 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5369.29 ومستوى المقاومة 5471.54 .