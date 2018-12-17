شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مؤشرات عليك معرفتها قبل البدء فى الاستثمار بالبورصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرغب العديد من الاستثمار فى البورصة، ولتحقيق أكبر قدر من المنافع عند استثمار أموالك فى البورصة، وأقل قدر ممكن من المخاطر التى قد تتعرض لها، يجب عليك أن تعرف عددا من البيانات والمؤشرات قبل الاستثمار، ونستعرض فى التقرير التالى أبرزها.. 1- قيمة الكوبون مبلغ الربح الموزع للسهم الواحد وهذه التوزيعات تكون سنوية. 2- عائد الكوبون النسبة المئوية للربح الموزع منسوبة إلى السعر السوقى للسهم. 3- مضاعف السعر عبارة عن نسبة السعر السوقى للسهم إلى ربحية السهم 4- سعر الفتح هو سعر السهم عند بداية التعامل وهو يمثل سعر الإقفال لليوم السابق. 5- أعلى سعر يشير إلى أعلى سعر حققه السهم خلال جلسة التداول. 6- أدنى سعر يشير إلى أدنى سعر حققه السهم خلال جلسة التداول. 7- سعر الإقفال هو سعر السهم عند انتهاء جلسة التداول. 8- مقدار التغير عبارة عن صافى التغير فى سعر الإقفال للسهم عند انتهاء جلسة التداول بالمقارنة بسعر الإقفال للسهم عن اليوم السابق.

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