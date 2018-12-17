شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ختام فعاليات معرض التجارة البينية والصفقات تتخطى الـ27 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختتم اليوم فعاليات المعرض الإفريقى الأول للتجارة البينية، والذى شهد العديد من الصفقات التجارية، وقد سجل مركز تجهيز العمليات التجارية بالمعرض الصفقات لتتخطى الهدف المبدئى المٌقدر بـ25 مليار دولار، ليصل حجم الصفقات التجارية الموقعة إلى 27 مليار دولار حتى الآن، ومن المقرر عقد مؤتمر صحفى وذلك للوقوف على التوصيات ونتائج المعرض والإعلان عن الدولة المُضيفة للنسخة الثانية من المعرض لعام 2020.

وتقوم مصر باستضافة المعرض الإفريقى للتجارة البينية فى دورته الأولى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزارة التجارة والصناعة ممثلة فى هيئة تنمية الصادرات المصرية فى مركز مصر للمعارض الدولية وهو من تنظيم البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد بالتعاون مع مفوضية الإتحاد الإفريقى، وحتى الآن استضاف المعرض ما يقرب من 1,100 عارض ليس فقط من كافة أنحاء القارة الإفريقية ولكن من جميع أنحاء العالم وبحضور 70,000 زائر من إفريقيا وكل دول العالم، كما يقام على هامش المعرض التجارى، المؤتمر الدولى للتجارة الإفريقية لعام 2018.

وتعليقًا على حجم الصفقات المبرمة التى فاقت التوقعات، صرح الدكتور بينيديكت أوراماه، رئيس مجلس إدارة البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد "نحن فخورون بأن نكون شاهدين على هذا المؤشر الإيجابى لما يمكن أن تحققه اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) فى مجال التجارة البينية داخل القارة، وقد نجح البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد فى تسهيل عملية تحول وتكامل الاقتصاد الأفريقى من خلال الجمع بين المشترين والبائعين تحت سقف واحد، فى المعرض الأفريقى للتجارة البينية وهو الأول من نوعه فى القارة السمراء.