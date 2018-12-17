الكويت تنجو من تراجع المؤشرات الخليجية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تباين أداء مؤشرات الأسواق الخليجية في أول تداولات الأسبوع أمس، وتراجعت السوق السعودية بعد تذبذب أداء قطاعاتها إلى مستوى 7908.07 نقطة بخسائر0.08%، أما السوق الكويتية فارتفع مؤشرها العام محققة أرباحاً جيدة نسبتها 0.36% بعدما اقفل تعاملاته عند مستوى 5406.94 نقطة، وعمقت السوق العمانية خسائرها بعد أداء سلبي لكافة قطاعاتها، وكان هذا التراجع بنسبة 0.77% لتقفل عند مستوى 4448.11 نقطة، وكانت سوق البحرين مغلقة.

السعودية

سجلت سوق الأسهم السعودية خسائر طفيفة في أول تداولات الأسبوع وسط تعاملات جيدة بعد تباين في أداء القطاعات ما بين مرتفعة وهابطة، وفي ظل ذلك تراجع مؤشر السوق العام بواقع 6.22 نقطة بنسبة 0.08% ليقفل عند مستوى 7908.07 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 135.2 مليون سهم بقيمة 2.5 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 70 شركة مقابل تراجع أسهم 101 شركة.

الكويت

سجلت السوق الكويتية ارتفاعا ملحوظاً في تعاملات أمس وسط توافر للسيولة مكنها من عقد صفقات عمليات بيع قوية، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 19.41 نقطة أو ما نسبته 0.36% وصولا إلى مستوى 5406.94 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 42.9 مليون سهم بقيمة 19.6 مليون دينار نفذت من خلال 2300 صفقة.

عمان

تراجعت السوق العمانية في أول تعاملات الأسبوع، وكان هذا التراجع على المستويات كافة بشكل ملحوظ وسط تراجع في السيولة والتعاملات، حيث هبط مؤشر السوق العام بواقع 31.21 نقطة بنسبة 0.70% ليقفل عند مستوى 4416.90 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 4.7 مليون سهم بقيمة 883.4 ألف ريال نفذت من خلال 225 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم شركة واحدة مقابل تراجع أسعار أسهم 10 شركات واستقرار أسهم 14 شركة.