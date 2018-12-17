شكرا لقرائتكم خبر عن مختصون: 30 % الهدر الغذائي بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

أكد مختصون أن احصائيات الهدر الغذائي تشير إلى أن 30% من الأغذية المنتجة في المملكة يتم إهدارها، كما أن 80% من الأشخاص يقدمون رغباتهم قبل احتياجاتهم الحقيقية، وطالبوا بإيجاد معالجات لوقف الهدر الغذائي المتزايد، إضافة إلى تقديم حزمة من النصح والإرشادات للأسر بشأن اقتصادياتها وأولوياتها.

وافتتح وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي «منتدى اقتصاديات الأسرة السعودية 2018م» أمس بالرياض، والذي ينظمه تنظيم مجلس شؤون الأسرة تحت عنوان «اقتصاديات الأسرة».

وناقش المنتدى عدداً من المحاور المتعلقة باقتصاد الأسرة واستعرض تجارب محلية ودولية من شأنها أن تسهم في إيجاد حلول عملية لخلق توازن اقتصادي للأسرة السعودية مبني على الاستهلاك الواعي.

» الهدر الغذائي

وأكد سعد الحمودي الخبير الاقتصادي أن إحصائيات الهدر الغذائي التي أجريت خلال الفترة الماضية، تشير إلى أن 30% من الأغذية المنتجة في المملكة يتم إهدارها، كما أن 80% من الأشخاص يقدمون رغباتهم قبل احتياجاتهم الحقيقية.

وتحدث المهندس أحمد الزهراني من مركز كفاءة الطاقة في الجلسة الأولى عن كفاءة استخدام الطاقة على إثر منتدى الأسرة السعودية، وقال: أحيانا نسهب في الحديث عن الاقتصاد الكلي على حساب التصرفات الأسرية والوصول لها و دورها المحوري في السيطرة على الإسراف والحد منه.

» الإعلام التقليدي

وقال ‏أ. عبدالعزيز الخضيري المستشار الإعلامي: إذا أردنا أن نوجد أسرة مقتصدة استهلاكياً فلنركز على المرأة، مبينا أن الإعلام التقليدي إذا أراد أن يحمي المستهلك خسر المعلن التاجر ولذلك دوره ضعيف نوعاً ما. في المقابل الإعلام الجديد أحدث بركاناً في هذا الشأن.

وأوضح أن الإعلام الجديد أحدث بركانا من التوعية من الناشطين ومن المتداولين عبر التواصل الاجتماعي، وأيضا من الجهات الحكومية التي أوجدت نوافذ لها للتواصل ولقد أوجد الناشطون الاجتماعيون نسبة وتناسبا، ويجب أن نفخر بهم.