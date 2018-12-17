شكرا لقرائتكم خبر عن احتدام المنافسة في «الإسمنت» والخسائر 231 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

اعترفت 5 شركات إسمنت بالسوق المحلي بشدة المنافسة؛ مما أدى إلى الانخفاض الحاد في الأسعار، وخسائر بلغت 231 مليون ريال خلال 9 أشهر، حيث أدى إلى تدخّل مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، وصدور قرار بالموافقة على تحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة.

ووفقًا لرصد ”الخليج 365” للقوائم المالية لشركات الإسمنت خلال التسعة الأشهر، أظهرت 5 شركات خسائر مالية جراء المنافسة وانخفاض الأسعار في الإسمنت بلغت 231 مليون ريال.

وارتفعت خسائر شركة «إسمنت تبوك»، إلى 66.5 مليون ريال بنهاية الأشهر التسعة الأولى 2018، قياسًا بخسائر 2.2 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2017.

وسجلت شركة «إسمنت حائل»، خسائر قدرها 32.1 مليون ريال بنهاية التسعة الأشهر الأولى 2018، مقارنة بأرباح 11.6 مليون ريال، وذكرت الشركة أن سبب تسجيل خسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى انخفاض الأسعار وضعف الطلب وقوة المنافسة.

كما ارتفعت خسائر شركة «إسمنت نجران» إلى 65.6 مليون ريال بنهاية الأشهر التسعة الأولى 2018، وقالت الشركة: «إن سبب ارتفاع الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى انخفاض متوسط سعر البيع وانخفاض حجم المبيعات؛ بسبب انخفاض الطلب على الإسمنت، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب انخفاض استغلال الطاقة الإنتاجية رغم جهود الشركة لترشيد التكاليف».

وسجلت شركة «إسمنت اليمامة»، التي تُعد واحدة من كبرى شركات الإسمنت في المملكة خسائر قدرها 58.8 مليون ريال بنهاية الأشهر التسعة الأولى 2018، مقارنة بأرباح 92.1 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2017، وقالت الشركة: إن سبب تسجيل خسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق؛ نتيجة انخفاض قيمة المبيعات للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وذلك نتيجة للانخفاض الحاد في الأسعار؛ نتيجة المنافسة الشديدة في السوق المحلي.

وفي تقرير شهري عن شركات الإسمنت، انخفضت المبيعات الإجمالية لشركات الإسمنت بنسبة 9٪ خلال شهر نوفمبر من عام 2018 لتصل إلى 3.45 مليون طن قياسًا بمبيعات قدرها 3.80 مليون طن تم تحقيقها خلال نفس الشهر من عام 2017، وذلك حسب البيانات الصادرة من شركة إسمنت اليمامة.