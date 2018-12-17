شكرا لقرائتكم خبر عن موديز تمنح «ولاء» للتأمين التعاوني تصنيف القوة المالية من الفئة (A3) والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت شركة «ولاء» للتأمين التعاوني عن حصولها على تصنيف القوة المالية من الفئة (A3) من وكالة التصنيف الائتماني الدولية «موديز» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتعتبر «ولاء» واحدة من أصل ثلاث شركات تأمين تحصل على تصنيف (A) في المملكة العربية السعودية

حيث يعكس تصنيف القوة المالية (A3) لشركة «ولاء» للتأمين التعاوني قوة مكانتها السوقية وعلامتها التجارية، وقوة جودة الأصول المدفوعة بإستراتيجية استثمارية متحفظة مع أصول عالية المخاطر، ومستوى كفاية رأس المال القوي، والربحية الأخيرة الجيدة، وكفاية الاحتياطي الجيدة مع تطور عملية تحديد ومراقبة مستوى الاحتياطي التي يدعمها خبراء التأمين العاملون في الشركة.

كما تعكس النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف توقعات الوكالة بأن تحافظ «ولاء» على ربحيتها المحسّنة من خلال تنمية أعمالها بشكل مربح وبالتالي زيادة دعمها لكفاية رأس المال.

وقال الأستاذ جونسون فرجيس، الرئيس التنفيذي لشركة «ولاء»: «نحن سعداء وفخورون بالحصول على تصنيف (A3) من وكالة موديز، ويعد هذا إنجازًا مهمًا في رحلة «ولاء»، حيث إن الشركة بصدد إتمام ذكراها السنوية العاشرة، وهي شهادة على العمل الجاد لجهود فريقنا للوفاء إلى ما يتطلع إليه عملاؤنا. سيظل التزامنا بمصلحة المساهمين في الشركة من أولوياتنا، حيث سيعزز هذا الإنجاز من قوة «ولاء» التنافسية وخطة الشركة في النمو».