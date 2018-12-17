قصر العمل في 41 مهنة على السعوديين ب «المدينة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقرَّ وزير العمل السعودي أحمد بن سليمان الراجحي قصر العمل في 41 نشاطاً ومهنةً في القطاع السياحي والقطاع غير الربحي والأسواق المغلقة، بمنطقة المدينة المنوّرة غرب المملكة على السعوديين والسعوديات.

وأكّدت الوزارة، في بيان أمس أن المهن والأنشطة اشتملت على «المراكز والأسواق التجارية المغلقة والمولات، موظفي الجمعيات الأهلية، الوظائف الفندقية والسياحية الموطنة، سائق سيارة خفيف، متلقي الطلبات، موظف أمن وسلامة، موظف خدمة طعام، موظف سنترال، كاتب إدخال بيانات، كاتب إداري، سكرتير، مشرف خدمات عامة، مشرف خدمة الغرف، مشرف الصيانة، مشرف التسويق والمبيعات، مشرف الأمن والسلامة، المشرف المناوب، مشرف البرامج السياحية، مشرف المكاتب الأمامية، مشرف موظفي السنترال، مشرف عمال، مدير الأمن والسلامة، المدير المناوب، مدير الصيانة، مدير خدمة الغرف، مدير خدمة العملاء، مدير إداري، مندوب التسويق والمبيعات، مدير البرامج السياحية، مدير المكاتب الأمامية، مدير علاقات الموظفين، مدير الموارد البشرية، مندوب مشتريات، مندوب مبيعات، فني سلامة وصحة مهنية، محاسب، اختصاصي موارد بشرية، مندوب تسويق، اختصاصي تنسيق مناسبات وفعاليات، مندوب حجز تذاكر، اختصاصي تنظيم برامج سياحية».

وشددت الوزارة على الالتزام بقرارات التأنيث فيما يخص الأنشطة والمحال والمهن التي صدرت قرارات بتأنيثها.

(د ب ا)