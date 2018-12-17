دائرة الطاقة شريك رئيسي لأسبوع أبوظبي للاستدامة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي، الجهة المعنية بتعزيز ريادة واستدامة قطاع الطاقة في أبوظبي، توقيعها مذكرة شراكة مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، الجهة المستضيفة لأسبوع أبوظبي للاستدامة 2019، حيث ستكون الدائرة الشريك الرئيسي وإحدى العلامات التجارية الراعية لمختلف فعاليات الأسبوع، بما فيها القمة العالمية لطاقة المستقبل WFES

.وانطلاقاً من التزامها في الاستثمار بالحلول الفعالة والمستدامة التي تحدد وتعزز الرؤية المستقبلية لقطاع الطاقة في إمارة أبوظبي، سترعى الدائرة عدداً من المنتديات والمؤتمرات المنضوية تحت مظلة الأسبوع في دورته الثانية عشرة، مثل حفل الافتتاح الرسمي، والقمة العالمية لطاقة المستقبل بملتقياتها الخمسة.

وقال محمد بن جرش الفلاسي، وكيل الدائرة «يشكل الأسبوع منصة مثالية تمكننا من تعزيز مساعينا نحو تحقيق الأهداف المرجوة لقطاع الطاقة في إمارة أبوظبي. ونؤكد أهمية تعزيز علاقات التعاون بين مختلف الجهات المعنية بقطاع الطاقة المتجددة وفي مقدمتها «مصدر»، لزيادة الوعي بمساعينا المشتركة نحو تحقيق استدامة الطاقة عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية، وإشراك أفراد المجتمع في صناعة مستقبل أخضر وأكثر استدامة».

وأعرب محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي ل «مصدر» عن تثمينه للدور المهم للدائرة، مؤكداً حرص «مصدر» على تعزيز التعاون مع الدائرة، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة تجاه مستقبل الطاقة والتنمية المستدامة وتنويع مزيج الطاقة والإسهام في تحقيق هدف الإمارة بتوفير 7%د من احتياجاتها من الطاقة عبر المصادر المتجددة بحلول 2020.