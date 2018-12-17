1748 رخصة جديدة في دبي خلال نوفمبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، أن إجمالي المعاملات المنجزة خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وصل إلى 23979 معاملة، حيث أصدر القطاع 1748 رخصة تجارية جديدة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، الأمر الذي يؤكد استمرارية المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد دبي نحو التميز وترسيخ مكانته كمركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم. وتوزعت الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال شهر نوفمبر كالآتي: الرخص التجارية وبلغت حصتها (62.3%)، والرخص المهنية (35.2%)، ثم الرخص السياحية (1.3%)، والرخص الصناعية (1.2%).

وأظهرت الأرقام الصادرة عن «خارطة الأعمال»، المنصة الرقمية المعلوماتية التابعة لاقتصادية دبي، أن معاملات التجديد شكلت نحو 11156 معاملة خلال شهر نوفمبر، وإنجاز 4979 معاملة تجديد للرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية. وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية 3037 إجراء، في حين بلغ عدد الموافقات المبدئية 2265. ووصل عدد التصاريح التجارية 2283، في حين بلغ عدد الرخص الفورية، التي يتم إصدارها في خطوة واحدة بدون موقع للسنة الأولى وإعفاء من عقد التأسيس لذات الفترة، 136 رخصة.وسلط التقرير الضوء على توزيع الرخص الجديدة خلال نوفمبر حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، وكانت الحصة الأسد لمنطقة بر دبي بإجمالي 915 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 831 رخصة، ومنطقة حتا بواقع رخصتين. وأوضح التقرير توزيع الرخص الجديدة لأعلى عشر مناطق فرعية، والتي شكلت نسبة 52.7% من إجمالي جميع المناطق، كان كالاتي: برج خليفة 12.4%، وبورسعيد 10%، والمرر 4.6%، والقرهود 4%، والمركز التجاري الأول 3.9%، البرشاء الأولى 3.9%، الخبيصي 3.4%، نايف 3.1%، أم الرمول 2.9%، الكرامة 2.3%، وهور العنز 2.2%.

وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية للرخص الجديدة خلال شهر نوفمبر، حازت «التجارة وخدمات الإصلاح» 36.9% من حصة الأنشطة، تلتها «العقارات والتأجير وخدمات الأعمال» 22.4%، و«بناء وتشييد» 14.7%، «خدمات مجتمعية وشخصية» 10.4%، و«مجموعة الفنادق» 4.9%، و«نقل وتخزين واتصالات» 3%، و«صناعة تحويلية» 2.6%، و«وساطة مالية» 2.1%، و«الصحة، والعمل» 1.7%، و«التعليم» 0.6%، و«الزراعة» 0.4%، و«تعدين واستغلال ثروات طبيعية» بواقع 0.3%.

وأظهر التقرير أن أبرز الجنسيات في نوفمبر 2018 كانت من نصيب: الهند في المرتبة الأولى، وتلتها باكستان في المرتبة الثانية، ومن ثم مصر في المرتبة الثالثة، بنجلادش، الصين، السعودية، بريطانيا، الأردن، السودان، وأخيراً الفلبين.

وأنجزت مراكز التعهيد الموجودة في مختلف المناطق بدبي 17399 معاملة أي ما نسبته 72.5% من إجمالي المعاملات والبالغة 23979 خلال شهر نوفمبر 2018، الأمر الذي يظهر الدور الحيوي لمراكز التعهيد في تقديم خدمات متميزة، وذات قيمة مضافة للجمهور من متعاملي اقتصادية دبي.