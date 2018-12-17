«واحة الزاوية» يتصدر التداولات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: "الخليج"

هبط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.63% فاقداً 30.39 نقطة إلى مستوى 4831.14 نقطة، متأثراً بتراجع أسهم أغلب القطاعات.

تم تداول 37.85 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 104.87 مليون درهم، نفذت من خلال 902 صفقة، وجرى تداول أسهم 25 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات بينما تراجعت أسعار أسهم 13 شركة.

وتصدر سهم واحة الزاوية التداولات بقيمة 37 مليون درهم، وتراجع بنسبة 0.49% إلى 2.05 درهم، وجاء ثانياً سهم اتصالات بسيولة بقيمة 20.17 مليون درهم، وانخفض بنسبة 0.47% مغلقاً عند 16.9 درهم، وجاء في المركز الثالث من حيث السيولة سهم أبوظبي الأول واستقطب نحو 17 مليون درهم، وتراجع 1% إلى 13.82 درهم.

ولامس سهم أم القيوين للاستثمارات العامة الحد الأعلى من حيث الارتفاع بنسبة 14.12% مغلقاً عند 0.97 درهم، تلاه سهم بنك رأس الخيمة الوطني، وزاد بنسبة 4.48% إلى 4.2 درهم، ثم سهم ميثاق مرتفعاً بنسبة 3.36% إلى 0.77 درهم.

في المقابل، سجل سهم «بلدكو» الانخفاض الأكثر بنسبة 9.92% إلى 0.43 درهم، ثم سهم الدار متراجعاً بنسبة 3.73% إلى 1.55 درهم، ثم سهم رأس الخيمة العقارية، وهبط بنسبة 3.61% وأغلق عند 0.48 درهم.