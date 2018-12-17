افتتاح «ثقة العقاري المصري» في «إكسبو الشارقة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

افتتح «معرض ثقة العقاري» المصري في مركز إكسبو بالشارقة بحضور كل من محمد المغربي القنصل التجاري في السفارة المصرية ود. يونان إدوارد، وزير مفوض، رئيس المكتب التجاري والاقتصادي في السفارة المصرية وأحمد أبو عجيلة رئيس النادي المصري، بمشاركة 23 شركة مصرية.

يضم المعرض، الذي تنظمه شركة «ثقة» المصرية بالتعاون مع شركة «إيفنت غيت» الإماراتية، مشاريع تجارية وسكنية في العاصمة الإدارية الجديدة، والقاهرة والإسكندرية، والساحل الشمالي، والصعيد المصري.

وقال محمد الدهشوري، الرئيس التنفيذي لشركة «ثقة» للوساطة العقارية: «إن المعرض يُعد فرصة للمصريين المقيمين في الخارج، وللمستثمرين الإماراتيين والخليجيين، والأجانب الذين يرغبون في الاستثمار بجمهورية مصر العربية في القطاع العقاري، في ظل توجه الدولة المصرية إلى التواجد في المعارض العربية والأجنبية بهدف تصدير وشراء العقار في مصر، إلى جانب إقرار القانون الجديد الذي يسمح بمنح الجنسية عند تملك العقار بعد مراجعات أمنية مشددة تُصاحب إعطاء الإقامة أو الجنسية.

وأوضح الدهشوري أن الشركات المشاركة بمعرض ثقة العقاري المصري ستُقدم عروضاً تتناسب مع ميزانية كل عميل، سواء الفاخرة أو السكنية أو بغرض الترفيه بأنظمة تقسيط متعددة لمدة 10 أو 15 سنة، أو على دفعات بمقدم مناسب، بينما تسعى مبادرة بيتي بيتك لبيع الشقة بسعر التكلفة إلى العميل مقابل نسبة ربح 10%، تتناسب مع إمكاناته المالية.

وأكد الدهشوري أن السوق العقاري المصري شهد انتعاشاً هائلاً في العام 2018، مع توقعات باستمراره في بداية العام 2019، بعد فترة الركود في العام 2017 بسبب ارتفاع الأسعار إبان تعويم الجنيه المصري، ما أثر سلباً على اتخاذ قرار العملاء في ما يتعلق بشراء العقارات في السوق المصري.