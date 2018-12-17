افتتاح «كارفور ماركت» في «زوايا ووك» الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ممدوح صوان

افتتحت مؤسسة الطنيجي العقارية ومجموعة الفطيم للتجزئة منفذاً تجارياً لمجموعة «كارفور ماركت» في مشروع «زوايا ووك» في منطقة الشهباء في الشارقة، حيث سيتم افتتاح أكثر من 60% من المحال والمطاعم في المول حتى نهاية العام.

وقال عبيد الطنيجي صاحب مؤسسة الطنيجي للعقارات، في تصريحات للصحفيين على هامش افتتاح متجر «كارفور» إن تكلفة مول «زوايا ووك» وهو مجمع تجاري متكامل بلغت 150 مليون درهم، وبإجمالي مساحة تزيد على 200 ألف قدم، حيث يشمل العديد من المحال التجارية والمطاعم تزيد على 99 مطعماً ومحلاً تجارياً، إضافة إلى بحيرة تزيد على 120 متراً فضلاً عن توفير ممشى بين المطاعم التي ستنتشر على كامل مساحة المشروع.

وأضاف الطنيجي إلى أن «زوايا ووك» يوفر الفرصة لمواطني الدولة والمقيمين للخوض في المجال التجاري والاستثماري من خلال الاستثمار في هذه المحال، مشيراً إلى أن المشروع يؤسس لوجهة تسويقية ترفيهية مركزية عصرية تضم العديد من المتاجر والمقاهي والمطاعم وساحات عامة وبحيرة، ومساحات خضراء

ويتميز مشروع «زوايا ووك» بوجود مرافق عامة وترفيهية عدة تجذب أنظار الزوار والباحثين عن وجهة تسوق تلبي متطلباتهم بشكل يختلف كلياً عن جميع التجارب السابقة، ويعلو البحيرة التي تتوسط المشروع والمصممة بطريقة هندسية حديثة، حيث تضيف بصمة جمالية للمشروع.

يشمل مشروع زوايا ووك العديد من فئات المحلات مصنفة حسب الموقع، حيث تضم الفئة «A» محال تجارية تبلغ مساحة الواحد حوالي 50 متراً مطلة على الشارع الرئيسي والبحيرة والفئة «B» التي تشمل مباني تضم محالاً تجارية ومطاعم داخلية وخارجية، تطل على البحيرة وتحيط بمواقف للسيارات، والفئة «C» التي تشتمل على مبنيين اثنين تضمان منتجات تجارية من الداخل ومطاعم لتقديم الوجبات العربية والعالمية.أما الفئة «D» فأشار الطنيجي إلى أنها أكبر الفئات السابقة حجماً، حيث تضم مبنيين رئيسيين، على جانبي البحيرة .