وفد فرنسي يطلع على إنجازات وفرص القطاع البحري في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سلطت «سلطة مدينة دبي الملاحية» الضوء على أبرز إنجازات القطاع البحري التي توّجت مؤخراً بوصول دبي إلى مراكز الصدارة الدولية في الشحن البحري مع دخولها قائمة الخمسة الأفضل عالمياً في «مؤشر تطوير مركز الشحن الدولي»، وذلك أمام وفد رفيع المستوى ضم مجموعة من كبار المسؤولين والمديرين والعاملين في 11 شركة فرنسية في القطاع البحري. وقدّمت سلطة مدينة دبي الملاحية شرحاً مفصلاً حول أبرز المقومات التنافسية للقطاع البحري المحلي الذي وضع دبي في المرتبة الخامسة بين التجمعات البحرية الأكثر تنافسية وجاذبية في العالم، مستعرضة أبرز المحطات في مسيرة القطاع الحيوي الذي يحتضن حالياً أكثر من 7400 شركة وما يزيد على 13,000 نشاط بحري واستثماري.

واستحوذ «التجمع البحري الافتراضي» على حيز كبير من المناقشات الثنائية، حيث شدّد الوفد الفرنسي على دوره المحوري كأداة فاعلة في تعزيز التفاعل البنّاء والمشاركة الإيجابية لرواد القطاع البحري عبر آلية التواجد الافتراضي.