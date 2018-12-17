44 مليوناً ترفع «الخليج للملاحة» 0.8%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: "الخليج"

انخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.63% فاقداً 42.37 نقطة مغلقاً عند 2556.68 نقطة، متأثراً بتراجع أسهم معظم القطاعات.

شهد السوق تداول 211.5 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 194 مليون درهم، نفذت من خلال 2153 صفقة، وجرى تداول أسهم 34 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 20 شركة.

وتصدر سهم الخليج للملاحة التداولات بقيمة 44 مليون درهم، وارتفع بنسبة 0.81% مغلقاً عند 0.99 درهم، تلاه سهم تكافل الإمارات بتداولات بلغت 35.7 مليون درهم، وانخفض بنسبة 1.71% إلى 1.72 درهم، ثم سهم دبي الإسلامي بسيولة بقيمة 19.4 مليون درهم، ونزل بنسبة 1.93% مغلقاً عند 5.09 درهم.

وكان أكبر الرابحين سهم دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين- أمان مرتفعاً بنسبة 7.94% إلى 0.53 درهم، تلاه سهم مصرف السلام السودان وارتفع بنسبة 7.14% ليغلق عند 1.35 درهم، ثم سهم الاستشارات المالية الدولية وصعد بنسبة 5.28% إلى 0.38 درهم.

في المقابل، سجل سهم غلفا للمياه التراجع الأكثر بنسبة 9.9% وأغلق عند 7.01 درهم، ثم سهم إعمار للتطوير بتراجعه 7.04% ليغلق عند 4.49 درهم، تلاه سهم أملاك ونزل بنسبة 4.75% عند 0.38 درهم.