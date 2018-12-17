«حياة» تطور وتدير أول فندق «أنداز» في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة حياة للفنادق، أمس، عن توقيع اتفاقيّة إدارة مع مجموعة «وصل لإدارة الأصول» في دبي، وبموجب الاتفاقية سوف تقوم مجموعة حياة للفنادق بتطوير وإدارة فندق «أنداز دبي لامير» الواقع في منطقة لامير في قلب حي جميرا بدبي، ومن المتوقع افتتاح الفندق الجديد بحلول عام 2020، ليكون أول فنادق علامة «أنداز» في دبي، والثاني في دولة الإمارات بعد «أنداز كابيتال جيت أبوظبي».

سوف يضم فندق «أنداز دبي لامير» 156 غرفة وجناحاً، إلى جانب غرف ضيوف مصممة وفق مواصفات قياسية بمساحة 38 متراً مربعاً، والتي ستعكس من خلال الديكورات والتصاميم العناصر الرئيسية والسمات الأصيلة لمدينة دبي، وسيحتضن الفندق مطعمين مع إطلالات مميزة، إلى جانب ركن مشروبات خاص على السطح، ومنطقة مخصصة للسباحة، وذلك وسط المشاهد البانورامية، وتشمل مرافق الاجتماعات غرفتي استوديو على الطراز السكني، والتي يمكن استخدامها من قبل السكان والضيوف على حدٍ سواء، وسيتيح الفندق الجديد إمكانيّة الوصول بسهولة إلى العديد من الوجهات والمعالم المتميّزة والشهيرة عالمياً في دبي، مثل دبي مول وبرج خليفة وبرواز دبي.

وتعليقاً على توقيع الاتفاقية، قال هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة «وصل لإدارة الأصول»: «يتمحور تركيزنا بشكل رئيسي حول إضافة قيمة مجزية إلى سوق الضيافة في دبي عبر تطوير أرقى مشاريع الضيافة في العديد من المواقع المتميّزة، ونؤكد أن توقيع اتفاقية الإدارة الجديدة مع مجموعة «حياة للفنادق» يمثل دليلاً آخر على التزامنا بتطبيق أرقى معايير الجودة والتميّز انسجاماً مع رؤيتنا الرامية إلى توفير خيارات عقارية ووجهات متميّزة تثري أنماط الحياة العصرية، ونثق بأن فندق «أنداز دبي لامير» سيسهم في تعزيز محفظة مشاريعنا واستقطاب الضيوف في قلب منطقة جميرا الحيوية».

ومن جانبه، قال لودفيك بولدوكيان، نائب رئيس التنمية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى مجموعة حياة للفنادق: «نلتزم في مجموعة» حياة للفنادق «دوماً بتوفير تجارب مجزية لضيوفنا الكرام، إضافة إلى تطوير مشاريع للعلامات التجارية الفريدة والراقية في الوجهات العصرية الأكثر تميّزاً، ونحن متحمسون جداً لتقديم علامة «أنداز» في دبي، ونؤمن بأن هذه العلامة الراقية ستحتفي بالروح الفريدة والمميزة لهذه المدينة النابضة بالحياة، وبحكم موقعه الفريد في منطقة لامير، سيوفر فندق «أنداز دبي لامير» بيئة مثالية للضيوف الذين يتطلعون لاختبار تجربة رائعة ومتكاملة وسط أجواء فريدة مستوحاة من روح الحداثة والتطوّر لمدينة دبي، والتي ستتماهى بطريقة إبداعية مع هوية الفندق، ويسعدنا مواصلة التعاون مع مجموعة «وصل للضيافة» من أجل تحقيق هذه الرؤية».

وتستهدف فنادق علامة «أنداز»، والتي تعني «الأسلوب الشخصي» باللغة الهندية، النزلاء الذين يسافرون كثيراً ويبحثون عن الإلهام ويسعون لإثراء تجاربهم التي تُغني آفاقهم وتطلّعاتهم، وانسجاماً مع روح وقيم هذه العلامة، سيقدم فندق «أنداز دبي لامير» للنزلاء تجارب ملهمة تساعدهم على الانسجام في محيطهم ومنحهم شعوراً بالراحة والانتماء خلال فترة إقامتهم.