2.9 مليار درهم استثمارات إسبانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشف «مرصد دبي للاستثمار» الصادر عن مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، أن حجم تدفقات الاستثمارات الإسبانية إلى دبي بلغ نحو 2.9 مليار درهم (800 مليون دولار) خلال العام الجاري، ما يضع إسبانيا بين أفضل ثلاث دول مستثمرة من حيث رأس المال الأجنبي المباشر في الإمارة.

كما كشفت بيانات المرصد على تركيز المستثمرين الإسبان على الاستثمار في القطاع السياحي، حيث وصلت استثماراتهم في هذا المجال إلى 500 مليون دولار (1.8 مليار درهم)، بالإضافة إلى اهتمامهم المتزايد بقطاع التجزئة. وتعتبر إسبانيا حالياً من بين أفضل 10 دول مستثمرة في العام 2018 من حيث مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة دبي.

وعقدت «مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار»، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي بالتعاون مع شركة سيندا الدولية ندوة مع أبرز الشركات والمستثمرين الإسبان وذلك في «سيركولو إكويستريه» في مدينة برشلونة الإسبانية للتعريف بالمزايا الاستراتيجية للاستثمار في دبي كمدينة المستقبل الذكية والمستدامة.

وقال فهد القرقاوي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار «يبدي المستثمرون الإسبان اهتماماً قوياً بالاستثمار في قطاعات الإنشاءات والتكنولوجيا والمعدات، ونحن حريصون على تعزيز علاقاتنا الإيجابية مع المستثمرين الإسبان وفتح أسواق جديدة لهم.

وأشاد محمد عبدالله الشامسي، قنصل عام الدولة في برشلونة، خلال كلمته بالندوة، بالتطور الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية مع المملكة الإسبانية، ولاسيما على المستوى الاقتصادي من خلال معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها الميزان التجاري والاستثمارات المتبادلة، معرباً أنه «مازال هناك متسع كبير لرفع مستوى التعاون وجذب الاستثمارات الإسبانية إلى الدولة».