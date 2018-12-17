«مالية الشارقة» تتسلّم شهادة «الآيزو» في نظام إدارة الجودة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في إنجاز جديد يعكس كفاءة منظومة العمل الحكومي بإمارة الشارقة ودولة الإمارات، سلّم أندرو جاكسون، القنصل العام للمملكة المتحدة في دبي، شهادة الآيزو في نظام إدارة الجودة (9001:2015 ISO)، إلى الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والتي حصلت عليها الدائرة من الهيئة البريطانية للمعايير «BSI» . وحضر حفل تسليم الشهادة، الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، والقنصل العام البريطاني، ووليد الصايغ، المدير العام لدائرة المالية المركزية بالشارقة، وبدر آل علي مدير إدارة التخطيط في الدائرة، و توم كوتشفارا مستشار الدين العام، و ميثاء الطنيجي، رئيس قسم الجودة والتميز المؤسسي.