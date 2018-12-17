«إكسبو الشارقة» يدعو أوغندا إلى المشاركة في «ستيل فاب»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

اختتم مركز «إكسبو الشارقة» مشاركته في البعثة التجارية التي نظّمتها غرفة تجارة وصناعة الشارقة إلى شرق إفريقيا، بزيارة العاصمة الأوغندية كمبالا، حيث بحث سبل تعزيز مشاركة المؤسسات والشركات والمستثمرين ورجال الأعمال والزوار الأوغنديين في المعارض التي تقام في المركز.

واستعرض وفد المركز الدور الحيوي لإكسبو الشارقة وأهميته وموقعه الاستراتيجي على الصعيدين الإقليمي والدولي، مُسلّطاً الضوء على أبرز فعالياته الاقتصادية والثقافية والسياحية التي يُنظمها ويستضيفها، وفي مقدمتها معرض الأعمال المعدنية «ستيل فاب» الذي تُعقد فعاليات دورته ال15 خلال الفترة 14-17 يناير المقبل.وناقش وفد المركز برئاسة سلطان شطاف مدير التسويق وتطوير الأعمال، مع عدد من الجهات الحكومية المسؤولة عن قطاع المعارض ومن أبرزها هيئة الاستثمار الأوغندي ومؤسسة القطاع الخاص في أوغندا واتحاد غرف أوغندا، إلى جانب عدد من ممثلي القطاعات الاقتصادية في أوغندا، آفاق التعاون المشترك والاستفادة من التسهيلات والخدمات التي يوفرها مركز إكسبو الشارقة للعارضين والمستثمرين والزوار وإمكانية تبادل الخبرات .

وقال سلطان شطاف إن وفد مركز إكسبو الشارقة المشارك في البعثة التجارية التي تنظمها «غرفة الشارقة» أكد خلال لقاءاته مع المسؤولين الأوغنديين على أهمية إكسبو الشارقة للشركات الأوغندية الراغبة بالترويج لمنتجاتها وخدماتها وتعزيز حضورها وانتشارها في أسواق الإمارات وعلى مستوى منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط.