..ويطالب البنوك الالتزام بنظام الخصم المباشر للمستحقات الشهرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي أسعد

طالب المصرف المركزي من البنوك وشركات التمويل الالتزام بمضمون الكتاب الذي ورد من مصرف الامارات للتنمية والذي تضمن أهمية التزام البنوك العاملة بالدولة بتطبيق نظام الخصم المباشر لتحصيل الأقساط الشهرية المستحقة على العملاء، مع ضرورة قيامها بحجز مبلغ الخصم المباشر المسجل لديها بمجرد إيداع الرواتب وتحويل المبلغ للبنك المعني في تاريخ الاستحقاق.

ويسهم تطبيق نظام الخصم المباشر في تنظيم الشؤون المصرفية وتقليص حالات تعثر المقترضين ما يسهم في تعزيز كفاءة وفعالية النظام المصرفي وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ويخدم البنوك وشركات التمويل بشكل عام.

وطالب مصرف الإمارات للتنمية من المركزي توجيه البنوك العاملة في الدولة بهذا الخصوص وفق آلية حجز مبلغ الخصم المباشر المسجل لدى البنك عند إيداع الراتب لحين تحويله للبنك المعني. وضرورة تحديث بيانات الخصم المباشر والأقساط المحصلة ضمن التحديث اليومي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بما فيها عدم الخصم نتيجة عدم توفر رصيد كاف، وأخيراً عدم قبول عملية تحويل الراتب من بنك لآخر إلا عند تحويل الخصم المباشر إلى البنك الجديد.