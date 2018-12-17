جمارك دبي تشارك في مؤتمر ابتكاري ياباني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

شاركت جمارك دبي ممثلة في إدارة الابتكار في الخدمات في مؤتمر الجمعية العالمية لإدارة الابتكار الاحترافي في اليابان بمدينة فكوكا التي يطلق عليها «عاصمة الابتكار في اليابان»، وتأتي هذه المشاركة تماشياً مع رؤية الدائرة المتمثلة بأن تكون الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة، كما تؤكد ما تمثله جمارك دبي من تميز في مجال الابتكار والبحث العلمي ضمن نطاق العمل الجمركي.

ويهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات والمعارف وبناء علاقات وروابط فعالة بين رواد الابتكار والبحث العلمي من مختلف المؤسسات، حيث إنه ضم مجموعة كبيرة من الباحثين والمحترفين والخبراء في مجال الابتكار من مختلف القطاعات من أكثر من 20 دولة من أنحاء العالم.