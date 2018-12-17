«دانة» تشتري 12 مليون دولار صكوكاً من «دلتا النيل»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «دانة غاز» عن إعادة شراء ما قيمته 12 مليون دولار من صكوك «دلتا النيل للصكوك المحدودة» خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأضافت، أنها ستعيد هذه الصكوك إلى «بنك أوف نيويورك ميلون» في الوقت المناسب لإلغائها، مشيرة إلى أنه بعد إلغاء الصكوك المعاد شراؤها سينخفض إجمالي المبلغ المستحق من صكوك «دلتا النيل» إلى 404 ملايين دولار.