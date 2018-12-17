شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة جمعة الماجد تطرح «هيونداي كونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
أعلنت مؤسسة جمعة الماجد، الموزع الحصري لشركة «هيونداي موتورز» في الإمارات، طرح سيارة «هيونداي كونا» الجديدة كلياً في جميع صالات عرضها في دولة الإمارات. وتم تصميم السيارة لتلبي طموحات الشباب العصري وتلائم أسلوب حياتهم السريع والمفعم بالحيوية، فضلاً عن تزويدها بأحدث التقنيات التي تضمن الراحة والأداء المتميز والأمان أثناء القيادة.
سُميت سيارة «كونا» تيمناً بمنطقة كونا الساحلية في جزر هاواي، وهي سيارة رياضية صغيرة متعددة الاستخدامات تجمع التصميم الفني والمزايا الذكية لتعكس روح جيل الشباب العصري. ويتميز هيكل السيارة بالشبك الأمامي متتالي الانحدار (Cascading Grille) وهو الهوية الجديدة التي توحد جميع سيارات «هيونداي»، فيما يشي التصميم الداخلي الفسيح بالمعايير العالية المدروسة التي يتبناها.
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