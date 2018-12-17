الأسهم تستسلم لضعف الثقة والسيولة الهزيلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

رضخت الأسهم المحلية لحالة فقدان الثقة، فيما لجأ بعض المستثمرين إلى جني أرباح سريع حرم المؤشرات من التأسيس لمستويات فنية جديدة، وحرمت كذلك الأسهم القيادية من استعادة بعض خسائرها التي منيت بها مؤخراً وسط تردد في دخول سيولة جديدة.

يأتي ذلك عقب سلسلة من المكاسب حققها مؤشر سوق دبي، بقيادة «إعمار العقارية» الذي تراجع أمس، بنسبة 3% عند 4.20 درهم، علماً أن السهم ارتفع في جلسة الأربعاء 6.36% وهبط بنسبة بسيطة الخميس 0.46%.

وحرم التردد لدى المستثمرين العديد من الأسهم من التقاط أنفاسها مثل دبي للاستثمار الذي انخفاضه 2.27% عقب ارتفاعه الخميس 2.33% إلى 1.32 درهم، وكذلك إعمار للتطوير الذي انخفض 7.04% عقب ارتفاعه 7.57% أيضاً كما تراجع الاتحاد العقارية 4.14%.

وسجلت السيولة الكلية في الأسواق 298.87 مليون درهم، منها 194 مليون درهم في دبي، و104.87 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 249.35 مليون سهم، توزعت بواقع 211.5 مليون سهم في دبي، و37.85 مليون سهم في أبوظبي. وجرى تداول أسهم 59 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 33 شركة، وجاء ذلك من خلال 3055 صفقة.

وهبط مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.63% عند مستوى 2556.68 نقطة، متأثراً بتراجع أسهم شركات العقار والنقل والتأمين والبنوك والاستثمار والخدمات والاتصالات. وتراجع قطاع العقار بنسبة 3.12% بعد انخفاض أسهم مثل داماك بتراجعه 2.89% وديار 2.92% وإعمار مولز 1.71%، إلى جانب كل من الاتحاد العقارية وإعمار العقارية وإعمار للتطوير.

ونزل قطاع البنوك بنسبة 0.93% بعد نزول سهم دبي الإسلامي 1.93% في وقت استقر سهم الإمارات دبي الوطني دون تغيير. وهبط قطاع الاستثمار بنسبة 1.82% متأثراً بتراجع سهم دبي للاستثمار 2.27% وسوق دبي المالي 0.25% وشعاع كابيتال 2.16%. وتماسك كل من أرامكس والخليج للملاحة بقطاع النقل مع ارتفاع الأول 0.47% والثاني 0.81% في مقابل انخفاض العربية للطيران 1%. وخالف سهم «دي إكس بي» الاتجاه العام للسوق، مرتفعاً 3.26% عند 0.285 درهم، وبسيولة بلغت نحو 16 مليون درهم محتلاً المركز الرابع في ترتيب التداولات.

بدوره، هبط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.63% إلى مستوى 4831.14 نقطة، متأثراً بتراجع أسهم شركات البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والصناعة والسلع. وهبط قطاع البنوك بنسبة 0.6% بضغط من أبوظبي الأول الذي تراجع 1% مع استقرار أبوظبي التجاري دون تغيير وارتفاع الاتحاد الوطني 2.08%. وتراجع قطاع العقار بنسبة 3.31% مع تراجع سهم الدار 3.73% فيما ارتفع إشراق نحو 0.4% فقط. وانخفض أيضاً قطاع الاتصالات 0.47% بفعل تراجع سهم اتصالات بالنسبة ذاتها. في المقابل، ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.78% مع ارتفاع سهم دانة غاز 1% وطاقة 2.06%.

وتصدر سهم الخليج للملاحة التداولات في سوق دبي بقيمة 44 مليون درهم، وارتفع بنسبة 0.81% مغلقاً عند 0.99 درهم، تلاه سهم تكافل الإمارات بتداولات بلغت 35.7 مليون درهم، وانخفض بنسبة 1.71% إلى 1.72 درهم، ثم سهم دبي الإسلامي بسيولة بقيمة 19.4 مليون درهم، ونزل بنسبة 1.93% مغلقاً عند 5.09 درهم.

وفي سوق أبوظبي، جاءت الصدارة من نصيب سهم واحة الزاوية ب37 مليون درهم، وتراجع بنسبة 0.49% إلى 2.05 درهم، وجاء ثانياً سهم اتصالات بسيولة بقيمة 20.17 مليون درهم، وانخفض بنسبة 0.47% مغلقاً عند 16.9 درهم، وجاء في المركز الثالث من حيث السيولة سهم أبوظبي الأول واستقطب نحو 17 مليون درهم، وتراجع 1% إلى 13.82 درهم.

وكان أكبر الرابحين سهم دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين- أمان مرتفعاً بنسبة 7.94% إلى 0.53 درهم، في المقابل، سجل سهم غلفا للمياه التراجع الأكثر بنسبة 9.9% وأغلق عند 7.01 درهم.

ولامس سهم أم القيوين للاستثمارات العامة الحد الأعلى من حيث الارتفاع بنسبة 14.12% مغلقاً عند 0.97 درهم، في المقابل سجل سهم «بلدكو» الانخفاض الأكثر بنسبة 9.92% إلى 0.43 درهم.

وفيما يتعلق بالتداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ نحو 9 ملايين درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 3.74 مليون درهم محصلة شراء العرب، و5 ملايين درهم محصلة شراء المواطنين، و342 ألف درهم فقط محصلة شراء الخليجيين. وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 9 ملايين درهم محصلة بيع.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم على أسهم شركات إشراق العقارية ورأس الخيمة العقارية ودي إكس بي وأدنوك للتوزيع، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات دانة غاز والدار العقارية وبنك دبي الإسلامي وجي إف إتش.

من جهتها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ نحو 22 مليون درهم محصلة بيع منها 14 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي، و8 ملايين درهم محصلة بيع في دبي.