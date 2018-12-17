مجلس «غرفة عجمان» يستعرض الميزانية التقديرية لعام 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان اجتماعه الرابع للعام 2018 للاطلاع على مستجدات العمل وما تم إنجازه خلال العام 2018 واستعراض أهم المشاريع والفعاليات للعام 2019.

ترأس الاجتماع عبدالله المويجعي رئيس مجلس الإدارة بحضور حمد بن راشد النعيمي وسالم بن أحمد النعيمي نائبي رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة. وفي بداية الاجتماع رحب المويجعي بالحضور، وتم الاطلاع على محضر الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة للعام 2018 واعتماده. واستعرض الحضور الميزانية التقديرية للغرفة خلال العام 2019 وكذلك الخطة الاستراتيجية واعتمادها، إلى جانب المشاريع والمبادرات المقترحة لعام 2019 واعتمادها.