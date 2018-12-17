تعزيز التعاون بين «اقتصادية الشارقة» و«التسجيل العقاري»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

استقبل سلطان عبدالله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وفداً من دائرة التسجيل العقاري بالشارقة برئاسة عبدالعزيز الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري، وذلك في إطار التعاون وتعزيز التنسيق بين الطرفين بما يعود بالنفع على المستثمرين.

كما ضم الوفد كلاً من حميد العبار مستشار الدائرة وعلي ديماس مدير إدارة الشؤون القانونية، وكان في استقبال الوفد بجانب رئيس الدائرة مدثر عبدالله المستشار القانوني لدى دائرة التنمية الاقتصادية.

في بداية اللقاء رحب سلطان عبدالله بن هدة السويدي رئيس الدائرة بالوفد، معرباً عن سعادته بهذه الزيارة ودورها في تعزيز علاقات التعاون المختلفة وتسريع عمليات التطوير، حيث يعتبر العمل على تنمية اقتصاد الإمارة أحد المهام الرئيسية للدائرة، للوصول لرؤيتها بالريادة في التنمية الشاملة لتحقيق اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار وفقاً لخطتها الاستراتيجية الداعية للمساهمة في تخطيط وقيادة التنمية في الإمارة.

وتم استعراض سبل التعاون بين الجانبين ومناقشة مشروع قرار المجلس التنفيذي لسنة 2018، الذي ينظم عمل الوسطاء العقاريين في عمليات بيع وشراء وتأجير ورهن العقارات.