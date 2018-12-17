«منازل» توقع اتفاقاً مع «أوربيتال» لإدارة مدرستين في مجمعي «الريف»

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أعلنت «منازل العقارية»، أمس عن توقيع اتفاق مع شركة «أوربيتال»، إحدى شركات التعليم البريطانية، حيث ستقوم «أوربيتال» بتأجير مدرستين في مجمعي «الريف 1» و«الريف 2» وستتولى إدارتهما لمدة 25 عامًا.

ومن المقرر افتتاح المدرسة التي تقع في مجمع «الريف 1» في عام 2020 وستستوعب 2,500 طالب من السنوات الأولى وحتى الصف الثاني عشر. أما المدرسة المتواجدة في مجمع «الريف 2»، فمن المقرر افتتاحها في عام 2021 لاستقبال نحو 1,100 طالب من السنوات الأولى وحتى الصف السادس. وستدرّس كلتا المدرستين المنهج البريطاني.

كانت شركة منازل قد أطلقت مشروع «الريف 2» في عام 2014، وذلك بعد نجاحها في إطلاق مشروع «الريف 1» في عام 2006، والذي أصبح يضم حاليًا 17,000 مقيم. ويضم مشروع «الريف 2» 860 «فيلا دوبلكس» تقع في منطقة السمحة التي تمثل مجمعًا مركزيًا يضم المنشآت المجتمعية، مثل المدارس ومتاجر التجزئة والمطاعم والمقاهي والعيادات والمنتزهات العامة. وقد بدأ تسليم المشروع في النصف الثاني من عام 2018 ومن المتوقع تسليمه بالكامل بنهاية عام 2019.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة منازل، يعقوب الدوسري: «يسرنا الإعلان عن هذا الاتفاق مع شركة«أوربيتال»، مما يؤكد التزامنا بتوفير خدمات مجتمعية متكاملة لسكان مجمعي الريف 1 و2. ونحن على يقين من امتلاك المدرسة الجديدة لمقومات النجاح بعيد المدى. وذلك في ظل وجود ما يقرب من 5,000 طالب في مجمع«الريف 1»، مما يجعل ذلك طلبًا دائما عليها. كما نتوقع أن تصل نسبة الطلب إلى مستوى مماثل في مجمع«الريف 2» خلال السنوات القادمة.»

وصرح كيفين ماكنيني، رئيس مجلس إدارة شركة «أوربيتال»، قائلاً: «نتطلع إلى العمل عن قرب مع فريق شركة«منازل»وإدارة هذه المدارس المجتمعية خلال السنوات القادمة، كما نتوقع مستويات طلب عالية من العوائل».