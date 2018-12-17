شكرا لقرائتكم خبر عن «أرامكس» تطلق منصة توصيل تشاركي في السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «أرامكس»، عن إطلاق منصة «أرامكس فلييت» لخدمات التوصيل التشاركي، وهي منصة مبتكرة لخدمات توصيل الشحنات تقوم على مبدأ المشاركة الجماعية وتهدف إلى توفير فرص عمل مرنة للمواطنين السعوديين في مجال خدمات «التوصيل للوجهة النهائية»، بما يعزز نموذج الاقتصاد التشاركي في السعودية ويلبي الطلب المرتفع على خدمات «أرامكس» في مختلف أنحاء المملكة.

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