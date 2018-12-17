60 % من صادرات الإمارات الورقية وجهتها إقليمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

قال الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، مدير دائرة الإعلام في دبي في تصريح ل«الخليج» على هامش افتتاح الدورة ال 10 لمعرض «بيبر آرابيا 2018» في دبي صباح أمس إن دولة الإمارات مركز إقليمي لتجارة وصناعة الورق، نظراً لكون الدولة شريكاً تجارياً أول لدول عريقة في هذه الصناعة، الأمر الذي عزز مكانة الدولة في صناعة وتصدير المنتجات الورقية لدول الخليج والمنطقة بشكل عام.

قال الشيخ حشر بن مكتوم أن معرض «بيبر آرابيا 2018» يشهد حضوراً قوياً لأهم الشركات العاملة بتجارة وصناعة الورق، ما يشير إلى تطور الصناعة واستخدامها لأحدث التقنيات على مستوى العالم، وسط مشاركة عشرات الشركات منذ سنوات عديدة، لاسيما مع تبني الدولة لمعايير الاقتصاد الأخضر.

وتجول الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، يرافقه هلال المري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، بالمعرض مشيداً بالمستوى الذي وصلت إليه صناعة المنتجات الورقية في الدولة من حيث الجودة والنفاذ إلى أسواق الخليج والمنطقة.

وقال مالك سعد، نائب مدير عام شركة «الفجر للمعلومات والخدمات»، المنظمة لمعرض «بيبر آرابيا»: إن الإمارات تصدر 60 % من المنتجات الورقية إلى دول الخليج والمنطقة، فيما تواجه صناعة الورق العالمية تحديات الاستدامة والتحول الرقمي، الأمر الذي دفع الصناعة لتلبية الطلب على الورق من قطاعات الطباعة والنشر والتغليف بقطاعي الصناعة والتجارة.

وأضاف: صناعة التعبئة والتغليف تشهد تحولاً إلى الورق، الذي يتماشى مع توجه الإمارات نحو الاستدامة كبديل عن البلاستيك غير القابل للتحلل، ما عزز من نمو صناعة الورق المستخدمة في التعبئة والتغليف 40% في المنطقة والعالم خلال 2018.