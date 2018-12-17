«دبي للسياحة» تنظم برنامجاً تدريبياً للمواطنين الخريجين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تنظم إدارة توطين القطاع السياحي في كلية دبي للسياحة التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري (دبي للسياحة) بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين وبالتعاون مع مجموعة إعمار للضيافة، ذراع الضيافة والاستجمام لشركة إعمار العقارية، «برنامج تدريب الخريجين» الخاص بتدريب خريجي الجامعات من المواطنين الإماراتيين وتعزيز فرصهم في العمل ضمن قطاع السياحة والسفر.

وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم جهود وزارة الموارد البشرية والتوطين في رفد قطاع السياحة بالمزيد من الكفاءات المواطنة الشابة من مختلف الاختصاصات.

وكانت كلية دبي للسياحة قد أطلقت برنامج «مضياف» خلال العام الماضي بهدف دفع عجلة توطين القطاع السياحي.

ويشارك في البرنامج الذي يمتد على مدار 30 أسبوعاً 30 خريجاً جامعياً للحصول على التدريب اللازم في قطاع الضيافة.