شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للسياحة» تنظم برنامجاً تدريبياً للمواطنين الخريجين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
تنظم إدارة توطين القطاع السياحي في كلية دبي للسياحة التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري (دبي للسياحة) بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين وبالتعاون مع مجموعة إعمار للضيافة، ذراع الضيافة والاستجمام لشركة إعمار العقارية، «برنامج تدريب الخريجين» الخاص بتدريب خريجي الجامعات من المواطنين الإماراتيين وتعزيز فرصهم في العمل ضمن قطاع السياحة والسفر.
وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم جهود وزارة الموارد البشرية والتوطين في رفد قطاع السياحة بالمزيد من الكفاءات المواطنة الشابة من مختلف الاختصاصات.
وكانت كلية دبي للسياحة قد أطلقت برنامج «مضياف» خلال العام الماضي بهدف دفع عجلة توطين القطاع السياحي.
ويشارك في البرنامج الذي يمتد على مدار 30 أسبوعاً 30 خريجاً جامعياً للحصول على التدريب اللازم في قطاع الضيافة.
شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للسياحة» تنظم برنامجاً تدريبياً للمواطنين الخريجين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الخليج وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الخليج ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .