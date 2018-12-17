رؤية عربية للاقتصاد الرقمي تنطلق من أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي اسعد



تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية انطلقت صباح أمس «الأحد» في أبوظبي فعاليات المؤتمر الأول للاقتصاد الرقمي العربي.

أطلقت جامعة الدول العربية خلال المؤتمر بحضور أحمد أبوالغيط، أمينها العام، الرؤية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي مع ممثلي الدول العربية الذين حضروا حفل التدشين وذلك خلال أول أيام عمل المؤتمر.

وأكد أحمد أبوالغيط، في كلمة له بالافتتاح الرسمي، أن الدول العربية تعمل على تعزيز سبل التعاون البيني العربي في كافة المجالات ومن أهمها الاقتصادية، وقد أسست بداية لفكرة الرؤية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي كوسيلة إضافية لتعزيز النمو والاستقرار المجتمعي.

وتقدم أبوالغيط بالشكر والتقدير إلى قيادة وحكومة دولة الإمارات على حسن الوفادة وكرم الضيافة وعلى مبادرتها بعقد هذا المؤتمر المهم ودعمها لمبادرة تعزيز الاقتصاد الرقمي المشتركة، كما أعرب عن تقديره الخاص لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على رعايته الكريمة لأعمال هذا المؤتمر.

جسامة التحديات

وقال: والحق أن اختيار موضوع «الاقتصاد الرقمي العربي»، ليكون القضية المحورية لأعمال هذا المؤتمر، يعكس وبصدق مدى الإدراك لجسامة التحديات التي تواجه المنطقة العربية في ظل الدور المحوري للتكنولوجيا الحديثة في تنمية المجتمعات والاقتصادات بشكل عام.

وقال إن جامعة الدول العربية تسعى دائماً لمواكبة التطورات الجارية من حولها في جميع المجالات والقطاعات وتبني أفضل الممارسات لتفعيل وتعزيز أداء منظومة العمل العربي المشترك ... وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى الشراكة فيما بين جامعة الدول العربية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا في إطار مبادرة خارطة الطريق لحوكمة الإنترنت إقليمياً ودولياً، لتكون مجموعة الدول العربية من ضمن أولى المجموعات الإقليمية التي تعمل على صياغة خارطة طريق لحوكمة الإنترنت على المستوى الإقليمي.

ولفت إلى أن هناك تطوراً في بعض الدول العربية لا تغفله العين ... حيث تحتل بعض الدول العربية - ومن بينها دولة الإمارات مكانة متقدمة بين دول العالم من حيث استخدام شبكة الإنترنت في ضوء تضاعف معدل تدفق البيانات العابرة للحدود التي تربط منطقتنا العربية ببقية دول العالم خلال العقد الماضي بما يتجاوز 150 ضعفاً ... وفي هذا المجال، حققت عدة دول عربية قفزة واسعة في قطاع الاستهلاك الرقمي من حيث ارتفاع معدلات الاعتماد على الهواتف الذكية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

الحضور

كما حضر حفل الافتتاح والإطلاق رئيس الوزراء الغيني إبراهيما كاسوراي فوفانا، وسلطان المنصوري وزير الاقتصاد، والمختار ولد انجاي وزير المالية والاقتصاد في موريتانيا، وبي عارفي ترميدي، وزير الاقتصاد والاستثمار في جيبوتي وعمر الباهي وزير التجارة في جمهورية تونس وعبدي يوسف سوجيه، وزير الإعلام المكّلف بالبريد والاتصالات ورقية الدرهم وزير دولة وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي في المغرب، وصوفي ليندن، مفوّض الأمم المتحدة الوزيرة السابقة للثقافة والاتصالات وطارق حلمي الوزير السابق للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، والدكتور محمد يوسف الهاشل، محافظ البنك المركزي الكويتي، وطارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، وطميم إبراهيم المدير العام للوكالة الوطنية للاقتصاد الرقمي لجمهورية القمر المتحدة وممثلون عن عدد من السفارات العربية والأجنبية في الدولة، وممثلون عن الأمم المتحدة والبنك الدولي ومنظمة التعاون الدولي والتنمية والمنتدى الاقتصادي العالمي.

تفعيل العمل المشترك

وكان المؤتمر قد بدأ أعماله صباحاً بكلمة الدكتور علي الخوري، مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ورئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الذي أكد فيها على «أهمية المؤتمر في تسليط الضوء على الزاوية التي يجب على الدول من خلالها إعادة النظر في تعاملها مع الأطر الجديدة للاقتصادات العالمية لتطوير منظوماتها وآليات عملها، حيث إن الطرق والأدوات التقليدية للتطوير لم تعد، بل ولن تؤدي لتحقيق اقتصادات مستدامة على نفس المستوى والسرعة المطلوبة».

وتابع: «تقف المنطقة العربية اليوم أمام فرصة كبيرة من خلال تفعيل العمل العربي المشترك، حيث يمكن من خلالها خلق فرص عمل هائلة، وتطوير المهارات وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال، ودعم أسواقها، وتمهيد الطريق أمام الاكتفاء الذاتي، والمساهمة بالإنتاج المعرفي، شبكة إنتاجية ضخمة تقدر ب 450 مليون نسمة، هي حجم الموارد الطبيعية».

تناول المؤتمر في يومه الأول الأجندة الجديدة لقطاعي التعليم والعمل في ظل الذكاء الاصطناعي والتي شارك فيها البروفيسور جريجوري كيرتن، عضو المجلس الاستشاري العالمي لمستقبل التنمية العمرانية والخدمات، المنتدى الاقتصادي العالمي، ومورتن مييرهوف من جامعة الأمم المتحدة.

وانتهت أعمال اليوم الأول للمؤتمر باستعراض أسلوب الحياة في المجتمع الرقمي والمدن الذكية بمشاركة الدكتور خالد السلامي مدير عام وحدة الإدارة الإلكترونية ونقطة اتصال لبرنامج شراكة الحكومة المفتوحة لرئاسة الحكومة في جمهورية تونس وجواو فاسكونسيالس، محلل سياسات الحكومة الرقمية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ومن المخطط أن يتم عرض توصيات المؤتمر الأول للاقتصاد الرقمي العربي بعد انتهاء أعمال يومه الثاني على القادة العرب خلال القمة العربية المزمع عقدها في تونس في مارس 2019.

نقلة نوعية

وقال سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر: إن إطلاق الاستراتيجية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي، تعد خطوة جيدة ونقلة نوعية، وستخدم الشعوب العربية واقتصاداتها، ولفت المنصوري، إلى أن تبني الاقتصاد الرقمي وتطويره والاستثمار فيه، يعد أمراً مهماً، وكذلك لابد من التعلم من تجارب الدول الأخرى للاستفادة من الثورة الرقمية وتطبيقها في دولنا العربية.

وبين المنصوري، أن الثورة الرقمية في أي دولة تحتاج إلى أساسيات رئيسية في مقدمتها توفر بنية تحتية متميزة في مجال تقنية المعلومات، إضافة إلى توفير القوانين والتشريعات، مع ضرورة العمل على زيادة الكفاءات في التدريب والتأهيل، إلى جانب قضية التمويل للاقتصاد الرقمي، وأضاف المنصوري، أن الإمارات تعد الدولة العربية الأولى في إجراءات التحول نحو الاقتصاد الرقمي في المنطقة، وأن تجربتها أصحبت يعتد بها على صعيد دول المنطقة، مؤكداً أن هذه التحولات، ساهمت في تحسين الأداء في الاقتصاد الوطني وتسهيل الأعمال وتخفيض الكلفة وزيادة التدفقات الاستثمارية وتعزيزها في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات في الاقتصاد الوطني وصلت إلى 130 مليار دولار.

من ناحيته، أكد الدكتور علي الخوري، في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، أهمية الجهود العالمية للتحول الاقتصادات نحو الاقتصاد الرقمي، موضحاً أن دول أوروبا والولايات المتحدة والصين وبعض الدول الآسيوية، قطعت شوطاً مهماً في هذا المضمار، وأشار إلى أن إجراءات التحول نحو الاقتصاد الرقمي في دول المنطقة العربية ما زالت أقل من المستوى العالمي بكثير وتصل إلى 4%، فيما تصل هذه النسبة على المستوى العالمي إلى أكثر من 20%، مشيراً إلى أن الإمارات العربية المتحدة، تعد الأولى عربياً في مجال التحول نحو الاقتصاد الرقمي والاستفادة من الثورة التكنولوجية الرقمية.

وقال إن الدراسات التي قمنا بها، أشارت إلى أن الاقتصاد العربي الرقمي سيحقق ناتجاً محلياً إجمالياً يصل إلى 3 تريليونات دولار خلال عشر سنوات، وأضاف أن الرؤية العربية لاستراتيجية الاقتصاد الرقمي، تستهدف توحيد وتطوير التشريعات والأنظمة على المستوى العربي، وتطوير البنى التحتية للاقتصاد الرقمي بما يعزز من مفهوم الشمول في التعامل الرقمي على مستوى الفرد والمؤسسات والحكومات العربية.

وقال عاطف حلمي، وزير الاتصالات المصري الأسبق إن الدول العربية ما زالت من أقل المستويات دولياً في الاستفادة من التحولات وثورة التكنولوجيا الرقمية، وهو ما يستدعي أن نسارع الخطى من أجل النهوض والاستفادة من التجارب العالمية في مجال الثورة الرقمية، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، ودعا إلى ضرورة توسيع رقعة الشمول الرقمي وهو ما تستهدفه الرؤية الاستراتيجية العربية للاقتصاد الرقمي، وشدد على أهمية وضع الآليات وتوحيد النظم والتشريعات الخاصة في الاقتصاد الرقمي وتعزيز البنية التحتية، مؤكداً أن الثورة الرقمية والذكاء الصناعي سيحولان العالم أجمع وعلينا في المنطقة العربية الاستفادة من هذه الثورة التكنولوجية التي من شأنها أن تعزز معدلات النمو الاقتصادي، وتعزز من الاستقرار الاجتماعي والسياسي في المنطقة، وقال إن دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل النموذج العربي الأفضل في استخدام آليات وقنوات وسائل الثورة الرقمية.

وتهدف الاستراتيجية العربية للاقتصاد الرقمي، إلى تعزيز الشمول المالي والشمول الرقمي والتنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي ورفع معدلات النمو وتعزيز نوعية الحياة في المنطقة العربية وتعزيز السلام العالمي.

خمسة عوامل تعزز ريادة الإمارات

حققت دولة الإمارات إنجازات كبيرة لجهة التحول إلى الاقتصاد الرقمي خلال السنوات الخمس الماضية، الأمر الذي أسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وذلك وفقاً للمؤشرات الصادرة عن المؤسسات العالمية وفي مقدمتها المنتدى الاقتصادي العالمي الذي صنف الدولة بالمركز الأول عربياً وإقليمياً في التجارة الإلكترونية خلال العام 2017.

ومن المتوقع أن تعزز الدولة موقعها في الاقتصاد الرقمي خلال العامين المقبلين بدعم من خمسة عوامل أساسية تشمل بالإضافة إلى التسارع الكبير المنجز في التجارة الإلكترونية توفر البنية التحتية التكنولوجية المعلوماتية وزيادة انتشار خدمات الإنترنت واستخدام الهواتف الذكية والتوسع في أنظمة الدفع الإلكتروني علاوة على الدعم الحكومي اللامحدود للتحول الرقمي.

وفي ظل النهج الحكومي الداعم للتحول الرقمي فإن قيمة التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات ستصل إلى نحو 100 مليار درهم بحلول العام 2020 وهو ما يعني تضاعف قيمة هذا النوع من التجارة مقارنة مع العام 2016 طبقا لآخر التقارير الصادرة عن منتدى الاقتصاد العالمي.

واستناداً إلى هذه المعطيات فإن دولة الإمارات ستستحوذ على 40% من إجمالي التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط بحلول العام 2020، علما بأن بلوغ الدولة لهذا الموقع الريادي في التجارة الإلكترونية سيكون مدعوما بانضمامها إلى اتفاقية التيسير التجاري التي صادقت عليها الإمارات ودخلت حيز التنفيذ اعتبارا من العام 2017. وتعد اتفاقية تسهيل التجارة أحد أهم إنجازات منظمة التجارة العالمية وتهدف إلى تيسير حركة البضائع عبر الحدود وتسهيل التخليص الجمركي عليها والإفراج عنها، وخفض كلفة الصفقات التجارية، وزيادة مستوى الشفافية في إجراءات التجارة الدولية.

وعلى المستوى المحلي المتعلق بالدعم الرسمي فقد بات تعزيز مكانة الدولة في الاقتصاد الرقمي يتصدر قائمة أوليات الحكومة، حيث يجري التنسيق في الوقت الراهن بين الوزارات المعنية ومن ضمنها وزارة الاقتصاد والمؤسسات الخاصة لتأسيس منصة إلكترونية اتحادية للتجارة الإلكترونية بالإضافة إلى إطلاق المزيد من المبادرات المحفزة للتجارة الإلكترونية.

يشار إلى أن وزارة الاقتصاد سعت وما زالت تواصل جهودها للتوسع في الخدمات الإلكترونية التي تساهم في تشجيع التجارة الإلكترونية وذلك في إطار دعمها لاستراتيجية الحكومة في مجال التوسع بالخدمات الإلكترونية واستحدثت الوزارة في سبيل بلوغ هدفها حزمة من التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي تسهم في تعزيز البيئة المعرفية لقطاع التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي المباشر وذلك باستخدام أفضل الممارسات في تقنية المعلومات والاتصالات، لتوفير الخدمات التجارية والاستثمارية بالسرعة المطلوبة وعلى النحو الذي يعزز من بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد. (وام)