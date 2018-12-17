شكرا لقرائتكم خبر عن «ومضة» تطلق برنامج زمالة ب 16000 دولار منحة ودعماً متنوعاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «ومضة» لتمكين ريادة الأعمال والتي تدعم وتستثمر في بعض الشركات الأكثر نجاحاً وإبداعاً بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما في ذلك «ممزورلد» و«بيتأويسيس» و«كريم»، عن إطلاق برنامج الزمالة الأول من نوعه لرواد الأعمال والذي يعد الأكثر طموحاً في المنطقة، بهدف تأمين مسار آمن في تلك الرحلة الشائكة والمنعزلة غالباً من الناحية المالية نحو ريادة الأعمال.
ويمنح برنامج «ومضة إكس» لكل زميل منحة قدرها 16000 دولار، مع دعم متنوع يشمل مساحة للعمل في دبي، ومدن أخرى في المستقبل مثل عمّان، والقاهرة، والرياض، وسيتضمن جزءاً بسيطاً من البرنامج منهاجاً تعليمياً، حيث سيركز بدلاً من ذلك على العلاقات مع الموجهين وشبكة «ومضة» الأوسع كإحدى الركائز الأساسية التي يقدمها. وسيُقام البرنامج الذي يستمر على مدى أربعة أشهر في منشأة «ومضة» الجديدة المخصصة في حي دبي للتصميم. بينما يتمثّل هدف برنامج الزمالة المرتكز على المنح في إعداد رواد الأعمال من زملاء البرنامج لبدء الاختبارات الأولية لنماذج أعمالهم، وتحفيزهم خلال المراحل الأولى من التأسيس؛ يمتاز البرنامج بمرونته من ناحية معايير الاختيار ويرحّب بالجميع للتقدّم والتسجيل بغض النظر عن المرحلة التي تمر فيها الشركة.
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