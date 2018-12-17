«حديد الإمارات» تنجز صفقة مرابحة بقيمة 400 مليون دولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة حديد الإمارات، التابعة للشركة القابضة العامة «صناعات»، إنجاز صفقة مرابحة بقيمة 400 مليون دولار، تحصل بموجبها على قرض إعادة تمويل يمنحها المزيد من المرونة المالية ويسهم في تبسيط هيكلية مديونيتها بالإضافة إلى دعم الخطط الحالية لنمو الشركة.

وتنص الصفقة على استبدال الدين المضمون المستحق على «حديد الإمارات» بهيكلة تمويل مؤسسية تعكس مكانتها الراسخة، حيث تأخذ الهيكلة الجديدة شكل دين غير مضمون يُسدد على شكل أقساط على مدار 4 سنوات. وسيجري استخدام القرض الجديد لأغراض مؤسسية عامة، تشمل إعادة تمويل الدين المصرفي الحالي للشركة.

وقام بنك «بي إن بي باريبا» بتنسيق هذه الصفقة مع مصرف أبوظبي الإسلامي واللذين يعتبران من الجهات المقرضة إلى جانب كل من «إيه بي سفينسك إكسبوكريديت»، و«سيتي بنك إن.إيه»، وبنك أبوظبي الأول، و«بنك إم يو إف جي»، وبنك الاتحاد الوطني.

وقد ساهم نجاح شركة «صناعات» بإصدار صكوك بقيمة 300 مليون دولار، تم إدراجها مؤخراً في سوق أبوظبي للأوراق المالية في أول إدراج مشترك مع بورصة لندن، في تعزيز مكانة وقدرة «حديد الإمارات» على إنجاز هذه الصفقة التمويلية عبر الحصول على خيارات إعادة تمويل تفضيلية تقوم على مبدأ المرابحة الإسلامية.

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات: «يأتي توقيع صفقة المرابحة كدليل على القوة المالية للشركة، والمكانة التي تحظى بها لدى المؤسسات المالية المحلية والعالمية، فضلاً عن قدرتها على تحقيق متطلبات التمويل وفق أسس تجذب المستثمرين».

وتابع قائلاً: تتمتع «حديد الإمارات» بمكانة مالية قوية تمكنها من الالتزام بتعهداتنا المالية الحالية.

وتم اعتماد القرض الجديد بصفته أداة تمويل تتوافق مع أحكام الشريعة، إذ يقوم على مبدأ المرابحة الإسلامية.