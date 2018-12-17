50 مرشحاً لجوائز «معاً أفضل» في «إكسبو 2020»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في إطار التزامه بصحة وسلامة وكرامة ورفاهية جميع العمال، نوه إكسبو 2020 دبي بجهود المشاركين في إنجاز هذا الحدث العالمي في تحقيق رفاهية العمال في أول احتفال لتوزيع جوائز «معاً أفضل»، في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وشهد الاحتفال حضور 200 من المتخصصين في مجال الإنشاءات في فندق العنوان مونتوجمري (The Address Montgomerie

) للاحتفال بأفضل الممارسات بين المتعاقدين والمستشارين الذين يساعدون في إنجاز موقع إكسبو 2020. ويهدف اللقاء لتأكيد الاهتمام بصحة العمال وسلامتهم وجودة أدائهم والبيئة التي يعملون فيها.

وضمت القائمة القصيرة 50 مرشحاً توزعوا على 12 فئة عن المبادرات والأفراد والمؤسسات التي تساعد في رفع سقف معايير الصحة والسلامة في إكسبو 2020 ورفاهية العمال في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

ونال ممثلون عن شركات الفطيم وأرابتك ومشروع (إتش.سي.2.إم- ميس) ولاينج أورورك وبارسونز أند تيرنر أند تاونسيند كؤوساً تذكارية خلال الاحتفال. بينما فازت مجموعة النابودة بالجائزة العامة «معاً أفضل».

وخلال ذروة أعمال الإنشاء، من المتوقع أن يعمل نحو 40 ألف عامل في موقع إكسبو الممتد على مساحة 4.38 كيلومتر. وتمثل جوائز «معاً أفضل» جزءاً مهماً من استراتيجية إكسبو 2020 المستندة إلى قيم الرعاية والاحترام والكرامة الهادفة لرفع معايير رفاهية جميع العمال المشاركين في إنجاز إكسبو الدولي المقبل بالتعاون مع الشركاء ومؤسسات الدولة المختلفة.