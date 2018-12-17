«التطوير والاستثمار السياحي» تدشن محطة ثانية لمعالجة مياه الصرف في «السعديات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

دشنت شركة التطوير والاستثمار السياحي، المطوّر الرئيسي لأبرز الوجهات السياحية والثقافية والسكنية في إمارة أبوظبي، محطة معالجة مياه الصرف الصحي الثانية والتي تعتبر الأكبر في جزيرة السعديات، وذلك بهدف تقديم خدمات الصرف الصحي لجميع مرافق المنطقة الثقافية والمارينا ومنطقة «لجونز السعديات»، باستخدام تكنولوجيا المفاعلات الحيوية الغشائية (MBR)، وتحت إشراف شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي.

وحضر حفل تدشين المحطة محمد خليفة المبارك رئيس مجلس إدارة شركة التطوير والاستثمار السياحي، وعبدالله علي مصلح الأحبابي، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي.

وسيقوم المشروع، الذي يقع جنوب شرقي جزيرة السعديات، بعمليات المعالجة لمياه الصرف الصحي بمعدل تدفق إجمالي يبلغ 78 ألف متر مكعب باليوم. كما تتولى المحطة مسؤولية معالجة مياه البلدية والصرف الصحي المنزلي.

وتستأثر المحطة بموقع استثنائي ضمن جزيرة السعديات، الوجهة التجارية والسكنية والترفيهية التي تحتضن أبرز الوجهات عالمية المستوى، مثل متحف اللوفر أبوظبي ونادي شاطئ السعديات للجولف، وجامعة نيويورك أبوظبي، وغيرها من المنشآت المرموقة. ويتمثّل الهدف الأساسي من المشروع معالجة الصرف الصحي وإدارة مياهه، عبر إعادة تدويرها للاستفادة منها في ري الأراضي والمناطق الخضراء في الجزيرة، بما يسهم في تحقيق معايير الاستدامة وبما ينسجم مع أهداف خطة أبوظبي.

دشنت شركة التطوير والاستثمار السياحي، المطوّر الرئيسي لأبرز الوجهات السياحية والثقافية والسكنية في إمارة أبوظبي، محطة معالجة مياه الصرف الصحي الثانية والتي تعتبر الأكبر في جزيرة السعديات، وذلك بهدف تقديم خدمات الصرف الصحي لجميع مرافق المنطقة الثقافية والمارينا ومنطقة «لجونز السعديات»، باستخدام تكنولوجيا المفاعلات الحيوية الغشائية (MBR)، وتحت إشراف شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي.

وحضر حفل تدشين المحطة محمد خليفة المبارك رئيس مجلس إدارة شركة التطوير والاستثمار السياحي، وعبدالله علي مصلح الأحبابي، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي.

وسيقوم المشروع، الذي يقع جنوب شرقي جزيرة السعديات، بعمليات المعالجة لمياه الصرف الصحي بمعدل تدفق إجمالي يبلغ 78 ألف متر مكعب باليوم. كما تتولى المحطة مسؤولية معالجة مياه البلدية والصرف الصحي المنزلي.

وتستأثر المحطة بموقع استثنائي ضمن جزيرة السعديات، الوجهة التجارية والسكنية والترفيهية التي تحتضن أبرز الوجهات عالمية المستوى، مثل متحف اللوفر أبوظبي ونادي شاطئ السعديات للجولف، وجامعة نيويورك أبوظبي، وغيرها من المنشآت المرموقة. ويتمثّل الهدف الأساسي من المشروع معالجة الصرف الصحي وإدارة مياهه، عبر إعادة تدويرها للاستفادة منها في ري الأراضي والمناطق الخضراء في الجزيرة، بما يسهم في تحقيق معايير الاستدامة وبما ينسجم مع أهداف خطة أبوظبي.