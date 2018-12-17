دبي تستقطب خطاً بحرياً جديداً لتعزيز مكانتها السياحية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

رحّبت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «دبي للسياحة»وشركاؤها من القطاعين العام والخاص بالسفينة السياحية «هورايزون»، التابعة لخطوط «بولمانتور» الإسبانية التي وصلت إلى دبي في أولى رحلاتها إلى منطقة الخليج العربي، حيث نظمت احتفالية تقليدية تم خلالها تبادل الدروع والمفاتيح على متن السفينة بحضور ممثلين عن الدائرة وشركائها من القطاعين العام والخاص والرئيس التنفيذي ل «بولمانتور» وقبطان السفينة.

وكانت السفينة «هورايزون» واحدة ضمن خمس سفن سياحية وصلت في وقت واحد إلى دبي يوم الجمعة 7 ديسمبر وعلى متنها جميعاً نحو 25 ألف زائر بحري.

وتعتبر «هورايزون» أول سفينة سياحية إسبانية تصل إلى المنطقة، ويبلغ طولها 208 أمتار، وتزن 46,811 طناً. وانطلاقاً من دبي التي ستتّخذها ميناءً للرسو، ستقوم «هورايزون» بتسيير 14 رحلة سياحية على مدار الموسم الجاري في مياه الخليج العربي. ومع كل جولة، سترسو «هورايزون» في دبي لمدّة 36 ساعة لتمنح ضيوفها فرصة استكشاف مواقع الجذب في المدينة وأبرز معالمها السياحية. وكانت «هورايزون» قد خضعت لعملية تحديث وتطوير من الداخل بما يضمن لهذه السفينة الكلاسيكية تقديم خدمات ذات مستوى عالمي لركابها، كما يتوفّر بها ساحات عامة فسيحة ومسرح ومجموعة متنوعة من المطاعم. وتمتاز 80% من قمرات السفينة بإطلالة مباشرة على البحر، فيما تتضمّن الدرجة الفاخرة منها شرفات خاصة.

وقال جمال حميد الفلاسي، مدير إدارة السياحة البحرية، لدى دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»: «يسعدنا استقبال«بولمانتور» للسفن السياحية التي تصل إلى منطقة الخليج العربي لأول مرّة عبر سفينتها «هورايزون» لتكون من المشاركين في الموسم السياحي 2018/ 2019 ونثمّن في ذات الوقت اختيارها لدبي لتكون محطّة رئيسية لانطلاق رحلاتها في المنطقة، وهو ما يؤكّد قوّة علاقتنا الاستراتيجية معها، وكذلك على ما تتمتّع به دبي من بنية تحتيّة متطوّرة ومقوّمات سياحية تجعلها الوجهة المفضّلة لتلك الشركات العالمية. ونحرص على العمل والتنسيق مع شركائنا في القطاعين العام والخاص لترسيخ مكانة دبي كوجهة رئيسية في المنطقة لرسو السفن السياحية التي تأتي إلى الإمارة من مختلف دول العالم».