..وغرفة الإمارة تبحث التعاون مع «مكانك العقارية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة واللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات العاملة تحت مظلة الغرفة، مع شركة «مكانك» للخدمات العقارية، سبل التعاون في تنظيم الجناح المصري ضمن فعاليات الدورة السادسة من معرض الاستثمار العقاري «ايكرس 2019».

وناقش الجانبان خلال اجتماع عُقد في مقر «غرفة الشارقة» مؤخراً، بحضور محمد أحمد أمين مدير عام غرفة الشارقة بالوكالة، ومحمود هشام رئيس مجلس إدارة شركة «مكانك العقارية» والوفد المرافق له، تعزيز حضور الشركات العقارية المصرية في «ايكرس 2019» الذي من المقرر أن تقام فعالياته خلال مارس المقبل في مركز «إكسبو الشارقة».