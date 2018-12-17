منطقة ل «الصغيرة والمتوسطة» في «السيف»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

وقعت مراس، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، اتفاقية شراكة لتدشين منطقة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السيف، الواقعة قبالة خور دبي، وتهدف هذه الشراكة إلى تخصيص مساحة لرواد الأعمال، وتحويلها إلى مركز رائد للابتكار وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة.

تهدف مذكرة التفاهم إلى تأكيد الالتزام المشترك لشركة مِراس ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تعزيز منصة دبي، لأن تكون في صدارة دول العالم كمركز تنافسي لجذب الشركات الناشئة التي تولي الابتكار أولوية رئيسية، وذلك تماشياً مع أهداف رؤية الإمارات 2021.

وقام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من سالي يعقوب، المديرة التنفيذية للمراكز في مِراس، وعبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.