شكرا لقرائتكم خبر عن منتجع «جميرا» الفاخر يفتتح أبوابه في «السعديات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”
أعلنت مجموعة جميرا أمس عن افتتاح منتجع جميرا في جزيرة السعديات، أول منتجع فاخر «صديق للبيئة»، يقع على شواطئ جزيرة السعديات في أبوظبي.
يطل المنتجع على 400 متر من الشواطئ الرملية البيضاء والمطلة على مياه الخليج العربي المتلألئة، ليوفر بذلك لزواره فرصة فريدة للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة النابضة بالحياة البرية الطبيعية الأصلية، مما يسمح لزواره وفي كافة المواسم بالاستمتاع بمشاهدة الطبيعة والحياة البحرية التي لا يعكر صفوها شيء بما في ذلك مشاهدة السلاحف الخضراء والصقرية وأبقار البحر ودلافين المحيط الهندي الحدباء والدلافين قارورية الأنف وطيور الغاق ومالك الحزين وطيور النُّحام والغزلان التي تتخذ من أشجار القرم في جزيرة السعديات ملجأً لها.
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