شراكة بين «دبي باركس آند ريزورتس» و«باسكن روبنز» لمزيد من العروض

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبرمت «دبي باركس آند ريزورتس»، أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في المنطقة، اتفاقية شراكة حصرية مع «باسكن روبنز» بهدف تعزيز حزمة المنتجات التي توفرها، وإتاحة المزيد من العروض والمنتجات لعملائها، وترسيخ الوعي بين الزوار عن الوجهة الترفيهية وما تتوفر عليه، والاستفادة من التوسع الكبير لشبكة متاجر باسكن روبنز المنتشرة عبر أكثر من 800 منفذ بيع في كافة أنحاء دول الخليج.

وبصفتها شريكاً استراتيجياً، ستكون باسكن روبنز العلامة التجارية الحصرية لبيع الآيسكريم عبر المتنزهات الأربعة التي تشتمل عليها دبي باركس آند ريزورتس وهي موشنجيت دبي وليجولاند دبي وحديقة الألعاب المائية ليجولاند ووتربارك وبوليوود باركس دبي.

وفي تعليقه على توقيع الاتفاقية، قال أحمد الريس، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في دي إكس بي إنترتينمنتس: «يسرنا توقيع شراكة استراتيجية مع واحد من أكثر الأسماء شهرة وشعبية في صناعة الآيسكريم في العالم، لمنح زوارنا تجارب ترفيهية ممتعة لا تنسى. وتعد هذه الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ في جهودنا المتواصلة والناجحة للتعاون مع العلامات التجارية الرائدة التي تعنى بالسفر والمستهلك لتعزير تجربة الزوار وللترويج لوجهتنا».

من جانبه، قال محمد عبد اللطيف كلداري، مدير شركة كلداري إخوان ذ.م.م.، الوكيل الرئيسي لعلامة باسكن روبنز في الشرق الأوسط: «إن الآيسكريم والمرح يكملان بعضهما، لذا يسرنا إبرام شراكة مع دبي باركس آند ريزورتس لتوفير مجموعة كبيرة ولذيذة من باسكن روبنز للزوار في متنزهات الوجهة الترفيهية. ونحن سعداء أيضاً للمساهمة في إضفاء أجواء من المرح والتشويق في المتنزهات الترفيهية من خلال محال باسكن روبنز المتوفرة في جميع أنحاء المنطقة».

تقدم دبي باركس آند ريزورتس تجارب مذهلة لكافة أفراد العائلة عبر 4 متنزهات ترفيهية، تتيح للضيوف فرصة الاستمتاع بالعديد من الألعاب الشائقة فضلاً عن مقابلة الشخصيات المفضلّة لديهم في أشهر الأفلام المتحركة في هوليوود مثل شريك وكونغ فو باندا، أو الهروب إلى عالم السنافر الخيالي والاستمتاع بارتياد الأفعوانيات الشائقة ومشاهدة العروض التفاعلية المذهلة في موشنجيت دبي.