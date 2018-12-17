«تنظيم الاتصالات» تستعرض «إجراءات ملفات الشبكات الساتلية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قامت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بتنظيم ورشة خاصة بالتعريف بالمتطلبات التنظيمية والإجراءات المتبعة فيما يخص تقديم ملفات الشبكات الساتلية الفضائية وإطلاق الأقمار الصناعية للفضاء، بالتعاون مع ممثلين من شركة «إلياه للاتصالات الفضائية» وشركة «الثريا للاتصالات»، وذلك في مقر الهيئة في دبي.

شارك في أعمال هذه الورشة أكثر من 20 مشاركاً، مثّلوا كلاًّ من مؤسسة محمد بن راشد للفضاء، الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، جامعة خليفة، جامعة نيويورك - أبوظبي، الجامعة الأمريكية في الشارقة، والمركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء في جامعة الإمارات.

وهدفت الورشة إلى التعريف بالإجراءات المتبعة في هيئة تنظيم الاتصالات والاتحاد الدولي للاتصالات لتقديم ملفات الشبكات الساتلية، وكافة المتطلبات الأخرى المتعلقة بهذه الإجراءات، كما فتحت الورشة المجال للاستماع إلى الجهات المشاركة التي ترغب بتقديم نبذة عن مشاريعها القائمة، وخططها المستقبلية في قطاع الفضاء.

بدأت الورشة بالتعريف بالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وما حققته من إنجازات، وما تسعى إليه خلال المرحلة المقبلة. ثم تعرّف المشاركون إلى دور إدارة الطيف الترددي في تنظيم قطاع الفضاء في الدولة، وإلى الإجراءات المتبعة لتنسيق وترخيص الطيف الترددي لكافة الخدمات الراديوية. كما تطرقت الورشة إلى الإجراءات المتبعة لدى الاتحاد الدولي للاتصالات بخصوص تسجيل ملفات الشبكات الساتلية في سجلات الاتحاد، وفي نهاية الورشة قام ممثلو كل من جامعة خليفة والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة وجامعة نيويورك في أبوظبي بتقديم نبذة عن البرامج والمشاريع الفضائية .وقال المهندس طارق العوضي المدير التنفيذي لإدارة الطيف الترددي في الهيئة: «تأتي هذه الورشة في سياق الجهود التي تبذلها الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، المنسجمة مع توجيهات القيادة الرشيدة ورؤية الإمارات 2021، والهادفة إلى رفع مستوى التعاون والتنسيق مع الجهات التعليمية في الدولة، لتطوير برامجها التعليمية بما يلبي متطلبات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، من خلال تخريج كوادر بشرية قادرة على التعامل مع المرحلة المقبلة والتي تتضمن تطبيق الجيل الخامس، والاندماج في الثورة الصناعية الرابعة (عصر الذكاء الاصطناعي)، وهو ما يساعد في تمكين دولة الإمارات من تحقيق مستهدفاتها على صعيد التنافسية العالمية، ولا سيما هدفها المعلن في بلوغ المركز الأول عالمياً في الخدمات الحكومية الذكية، وأحد المراكز العشرة الأولى في جاهزية البنية التحتية لتقنية الاتصالات والمعلومات».