تعاون إماراتي سعودي بالتوظيف الذكي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «بلوفو» عن دخول شركة مهارة للموارد البشرية التي تتخذ من السعودية مقراً لأعمالها، شريكاً استراتيجياً في «بلوفو» لدفع عجلة التوسع الإقليمي والعالمي، وكذلك تطوير التكنولوجيا المستخدمة في عملية التوظيف الذكي. وتعتبر «بلوفو» منصة توظيف إلكترونية متطورة، تتبنى منظومة الذكاء الاصطناعي والخوارزميات الذكية في عملية التوظيف. وستُكوّن هذه الشراكة الواعدة، أحد أكبر الكيانات المعنية بإدارة الموارد البشرية في المنطقة، والتي ستشكل تحدياً حقيقياً للشركات العالمية العاملة في منطقة الشرق الأوسط، مما سيخلق كياناً ذا منظومة متكاملة من خدمات الموارد البشرية التقليدية والذكية في آن معاً.

وتنوي شركة بلوفو التي حصدت حصة سوقية كبيرة في الإمارات والكويت، التوسع بشكل كبير في المملكة العربية السعودية.