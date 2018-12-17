شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الاقتصاد الرقمى: وزير المالية يعيد الكمبيوتر إلى قائمة السلع الأساسية جمركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى بالإتحاد العام للغرف التجارية، أن الدكتور محمد معيط وزير المالية وافق على إعادة الكمبيوتر إلى قائمة السلع الأساسية جمركيا من أول يناير 2019 وإزالة الحاسبات من قائمة السلع الاستفزازية والترفيهية والتى تخضع لسعر صرف الدولار المعلن من البنك المركزى، حيث سيطبق عليها سعر الدولار الجمركى 16 جنيها.

وأوضح خليل فى تصريحات خاصة لـ”الخليج 365”، أن شعبة الاقتصاد الرقمى كانت قد تواصلت مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت والذى بدوره تواصل مع وزير المالية بشان هذا الأمر اضافة إلى الإتحاد العام للغرف التجارية الذين خاطبوا ايضا وزير المالية والذى ابدى استجابة لمطالبهم.

وأصدر مجلس إدارة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا التابع للاتحاد العام للغرف التجارية بيان الأسبوع الماضى أكد فيه على ضرورة رفع أجهزة الكمبيوتر والحاسبات الآلية من قائمة السلع الاستفزازية وغير الضرورية والتى شملها قرار وزير المالية الذى أصدره مؤخرا، وأكد فيه على استمرار تثبيـت سعر الدولار الجمركى على معدلاته الحالية 16 جنيها بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية بداية من أول ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31/12/2018.

وكانت وزارة المالية قد اكدت فى بيان بتاريخ 30 نوفمبر،بالنسبة لسعر الدولار الجمركى للسلع غير الضرورية والترفيهية فإنها ستخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزى مثل ( الكافيار، الجمبرى، استاكوزا، أسماك الزينة، الببغاوات، الخمور، أغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها)، بالاضافة إلى بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية مثل التليفونات المحمولة واجهزة الحاسب الآلى بأنواعها، إلى جانب الواردات التى لها مثيل محلى مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث وغيرها حفاظا على الصناعة المحلية المثيلة وكذلك بعض الواردات الأخرى مثل سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك وذلك بدءا من ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31/12/2018.